行前談話 蔡英文總統：有信心在世界舞台找到更多機會

總統蔡英文7日展開9天8夜的「英捷專案」，出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多，數十名立委與企業界人士都陪同前往。(中央社)

總統蔡英文（中）7日起展開9天8夜的「英捷專案」，出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多。(中央社)

總統蔡英文今天展開「英捷專案」出訪中美洲4友邦，並過境美國；上午09：50發表行前談話。蔡總統表示，這次訪問有兩個重要任務，第一、鞏固邦誼，讓台灣走向國際舞台，第二、深化與邦交國的雙邊的合作方案，為所有在海外打拚的台灣人打氣，蔡總統強調有信心在世界舞台找到更多機會。這行是蔡總統上任後第二次出訪，外界觀注焦點在過境美國行程，及與尼加拉瓜總統奧蒂嘉會談情形。

蔡總統行前談話說明世界都在改變，所有領袖都在為國家找新的方向，也強調這是她的重責大任，相信台灣人有能力也願意為國際社會作出更大的貢獻，她有信心率領國家在世界舞台上找到更多機會。

據蔡總統今天上午搭乘長榮777專機，展開9天8夜的「英捷專案」，出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多，去程過境美國休士頓，回程過境美國舊金山各待1夜；在蔡總統與美國總統當選人川普的「蔡川通話」後，這次是否再有通話、會面，外界關注。

不過，府方對於過境行程相當低調，不願透露細節，但兩地僑宴都已安排行程，在休士頓時將參訪科技類產業，舊金山則會參訪創新產業。

「英捷專案」出訪中美洲4友邦隨團官員包括國安會秘書長吳釗燮、外交部長李大維、僑委會委員長吳新興、總統府副秘書長姚人多、國安會副秘書長曾厚仁、宜蘭縣長林聰賢、外交部次長侯清山、行政院農委會副主委翁章梁、經濟部次長王美花。

立法委員隨團者包括民主進步黨籍立委陳明文、姚文智、莊瑞雄、余宛如、親民黨立委周陳秀霞以及時代力量立委洪慈庸。

商界人士部分包括世界台灣商會聯合會總會長林見松、台灣國際農產開發公司董事長陳郁然、台糖公司董事長黃育徵、老爺酒店集團總裁林清波、開陽集團董事長蔡宗融、財團法人中華民國紡織業拓展會董事長詹正田。

(集團連線報導)