好市多新莊店開幕湧車流 停車一位難求

我要評比

好市多新莊店7日上午開幕，人潮、車潮湧現，業者及員警在場指揮交通，避免賣場周邊和新莊中正路交通打結。(中央社)

好市多新莊店今天早上8點30分開幕，警方與交通局成立好市多開幕交通應變中心，目前周邊已湧現人潮車流，賣場停車場也已停滿。

業者鼓勵民眾搭乘免費接駁車前往，包括板橋線、樹林線、新莊線、備用停車場等4線，每班班距5至10分，起點為捷運輔大站、新莊站、府中站及樹林火車站。

業者預估，今天將有2萬1000人次、6700輛車次，餘非假日開幕期間每日預估1萬2600人前往消費購物。

警方也針對建國一路與中正新樹路口；建國一路與後港一路口；建國一路與建國二路、民安路、瓊林路及新樹路四叉路口等各重要路口，加強交通疏導外，另於附近各路段也會特別加強交通執法及違規拖吊。

(中時)