總統出訪專機 龍蝦、擔仔麵上桌

我要評比

總統專機菜單，為蕭青陽設計圖騰。(曾薏蘋攝)

蔡英文總統「英捷專案」今天出發，搭乘的長榮班機為總統準備龍蝦及台灣小吃台南擔仔麵等。

第一餐是台北到休士頓，餐前小點有洛神山藥巧點及香橙臐鴨起司，主菜是有龍蝦，牛排等；並且選用特等池上米，與米其林三星評鑑名店「中村」京都料理首度合作。

由設計師蕭青陽為長榮英捷專案專機設計圖騰，以「故事島」系列為發想起點，將台灣特有蜻蜓、候鳥及水鹿等美麗物種為主體。

(中時)