受論文造假案重創 楊泮池盼不要抹煞台大貢獻

台灣大學今日召開校務會議，台大校長楊泮池再度為郭明良論文抄襲案向大眾致歉，至於多篇與郭明良共同掛名，他也坦然接受調查，但楊泮池懇切呼籲，台大眾多研究都對學術界有很大的貢獻，盼社會大眾不要因此事抹煞了全部的努力，也能給認真的老師和學生多一點鼓勵。

楊泮池說，郭明良涉嫌違反學術倫理案引起各界的疑慮，對生醫界和學術界產生很多負面的影響，但因牽涉到很專業的生醫領域，需要專家嚴謹調查和審議，才能了解狀況，至於他個人涉及到與郭共同掛名，他表示，已主動提供資料給調查委員，等待調查結果出爐。

教評會召集人、台大學術副校長郭大維指出，自從11月9日接獲郭明良自請調查，按照規定，即由生科院和醫學院組成調查小組，並邀請校外學者專家組成特別委員會，檢視調查小組的成果，調查報告初步將在1月13日交由校教評會審議。

楊泮池說，雖然目前調查結果尚未出爐，但大家都需引以為戒，當跨領域、跨國研究已成國際趨勢，如何避免違反學術倫理更是需要關注的重點，因此台大也成立了工作小組，試著研議防範的機制和規範。

台大副校長張慶瑞表示，目前討論後，希望規劃成立專門辦公室來處理學術倫理事件，不過，位階還在研討中，初步規劃讓研發處與國外學術倫理辦公室（ORI）直接對口。

楊泮池表示，台大有悠久的歷史，更有很多努力、認真的老師和學生，許多研究成果對學術界和社會都有很大貢獻，希望研究者不要因此事氣餒，也盼社會大眾給予學術界多一點鼓勵。

(中時)