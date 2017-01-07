卡達網賽 莫瑞將和喬科維奇夢幻對決
莫瑞和喬科維奇今天在卡達公開賽（Qatar Open）準決賽雙雙獲勝，前進冠軍賽，這兩位全世界最棒的網球選手將在季初上演備受期待的對決。
法新社報導，世界排名第2的喬科維奇（Novak Djokovic）救了5個賽末點後，方以4-6、7-6（9/7）、6-3在驚心動魄大戰中力克世界排名42的佛達斯柯（Fernando Verdasco）。
目前盤踞球王寶座的莫瑞（Andy Murray）則以6-3、6-4直落二掃掉柏迪奇（Tomas Berdych），拿下自去年9月以來的第28連勝。
喬科維奇輸掉與佛達斯柯的首盤後，第2盤又在搶七時處於落後，他一度以2-6及6-7居於劣勢，但他此時咬緊牙關撐住，加上佛達斯柯發生失誤，喬科維奇在兩度落後下分別救了4個與1個賽末點，拿下這盤勝利。這是喬科維奇生涯第3度救回5個賽末點。
前幾輪因強風與對手的關係而打來不順手的莫瑞，今天戰況比喬科維奇輕鬆許多，和柏迪奇之戰兩盤均在開賽之初即破發，比喬科維奇省了幾乎一小時就贏得比賽。
莫瑞表示，決賽將是「令人期待的大戰」。
他說：「明天是重大考驗。開年就和全世界頂尖選手交戰，意義非凡。」
莫瑞與喬科維奇生涯已交手35次，喬科維奇以24勝11負占上風，但莫瑞去年11月在倫敦ATP世界巡迴年終賽，摘下雙方最近一次對戰的勝利。1060107
(中央社)
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