男童臉裂家長怕 台灣醫巧手補裂痕

7個月大柬埔寨男童有嚴重臉裂，右臉裂痕裂到眼眶，右眼閉不起來，又有雙側唇裂，出生後差點被丟棄。台灣團隊花7.5小時手術，巧手補臉，也補家庭裂痕。

羅慧夫顱顏基金會與長庚紀念醫院顱顏中心聯合主辦「用愛彌補-2016柬埔寨唇顎裂義診行動」，由高雄長庚醫院兒童整形外科主任賴瑞斌率12人義診團隊，2016年12月27日到今年年1月1日，在柬埔寨金邊國家兒童醫院進行唇顎裂義診，總共幫14名貧困患者提供免費手術。

7個月大的柯索奇（Keb Socheat）來自柬埔寨西北部的偏遠地區奧多棉吉省，父母都是農夫。柯索奇出生時除了明顯雙側唇顎裂外，臉上的裂痕甚至裂到眼眶，右眼沒辦法閉，也經常會不小心戳到眼睛。

柯索奇身為家中第一個孩子，本應受寵愛，但因先天顱顏缺陷，一出生時連母親都不敢正視他，只敢遠遠看他，許多親戚和鄰居都勸，乾脆把這個孩子丟掉。

賴瑞斌受訪時說，柯索奇臉裂的狀況是他從醫生涯中少見的困難個案，柯索奇右眼根本沒辦法閉合，眼角膜都乾掉了，導致永久失明。家人對柯索奇的態度也有點排斥，儘管是自己的孩子，仍然沒辦法接受。

雖然有嚴重臉裂，賴瑞斌說，「柯索奇是一個很幸運的孩子」，當家人掙扎著不知道怎麼處理柯索奇時，羅慧夫基金會支持的柬埔寨國家兒童醫院團隊剛好到偏鄉義診，當時柯索奇才出生第4天，當地醫師看到臉裂的狀況，苦勸柯索奇的爸媽「把孩子留下來」，等台灣的醫療團隊來處理。

義診團到金邊，第一台刀就是幫柯索奇手術，花費7.5個小時，才完成複雜度很高的修補。賴瑞斌說，對柬埔寨偏鄉的貧困孩子來說，「他們一生可能只有一次機會重生」，柯索奇的媽媽看到孩子的臉有明顯改善，終於展露笑顏抱著孩子。

羅慧夫顱顏基金會長期在柬埔寨義診、支持金邊國家兒童醫院發展顱顏醫療團隊，賴瑞斌表示，唇顎裂孩子常需要多次手術修補，未來希望能建立追蹤制度，讓這些弱勢孩子得到更長期的照護。1060107

(中央社)