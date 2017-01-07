18測站達紅害等級 下週才會改善

中南部今天受到大氣擴散條件不佳的影響，空氣品質仍然不佳，一早9時30分已經有18測站達到紅害等級，環保署表示，預估中南部要等到下週一才會改善。

根據行政院環境保護署空氣品質監測網顯示，一早9時30分，包含忠明、南投、斗六、嘉義、台南（白河）、安南、台南、屏東、橋頭、鳳山、大寮、楠梓、仁武、左營、前金、前鎮、復興跟小港等18個測站達到紅害等級。

環保署說，紅害等級地區的民眾一般民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動。有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。具有氣喘的人可能需增加使用吸入劑的頻率。

環保署預估，中南部大氣擴散條件不佳的狀況，要等到下週一才會改善，提醒這段時間民眾出門一定要記得佩戴口罩。1060107

(中央社)