蔡總統過境 美強調舒適照慣例安排

總統蔡英文7日展開「英捷專案」並過境美國，對此，國務院發言人柯比今天說，提供舒適安排是美國長期做法，對美國現任官員可能在蔡總統過境期間有所聯繫，他不多做評論。

柯比（John Kirby）在每日新聞簡報會上做上述表示。

蔡總統台北時間7日啟程展開「英捷專案」，訪問友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多，去程過境德州休士頓，回程過境加州舊金山。

有中國大陸媒體記者問，是否有任何現任美國官員將以任何形式，包括以私人身分會面、通話、簡訊或是透過社交媒體，與蔡總統聯繫？

柯比回答，「我不能詳細說明可能發生的相關討論」。

蔡總統去年上任後首度出訪過境時，除與多位美國聯邦參、眾議員會面，在邁阿密過境期間也與副國務卿布林肯及國務院東亞暨太平洋事務局首席副助卿董雲裳通電話；據了解，蔡總統這次過境休士頓與舊金山，將照往例有安排。

而美國總統當選人川普去年底打破外交慣例，主動公布與蔡總統通電話後，北京對蔡總統這次出訪過境更加敏感，更拉高分貝要求美國不要提供相關安排。

柯比強調，提供「旅行者」舒適的過境機會，是美方長期以來做法，而不論她打算有什麼樣的談話，都應由台灣來說明。

大陸記者追問，蔡總統是否會有不同於過去的接機或通關方式？柯比回答，美國有長期以來的做法，過去就曾提供相關安排，「沒有什麼不尋常的，真的是為舒適（考量）」；記者最後問，國務院是否有主動提醒或在關於台灣的議題上給川普團隊建議，柯比則重申既定立場指出，不討論國務院和川普交接團隊間的溝通。1060107

(中央社)