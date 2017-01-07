NBA》曼巴全退役！波納宣布改當球評

史卡拉布萊恩(左)、布萊恩(中)與波納3名綽號曼巴球星都已退役。(取自看台報告網站)

隨著「白曼巴」史卡拉布萊恩2012年退休、「黑曼巴」布萊恩2016年退休，如今「紅曼巴」波納也告退役改當球評，宣告暫無綽號「曼巴」球星了！波納7日在《球星看台》上親筆宣布，自己正式從NBA戰場上退役了。

波納生涯打過12個球季，先後效力過暴龍與馬刺，場均5.8分與3籃板，三分命中率達到4成14，更在馬刺拿過2次總冠軍，算是馬刺總教練帕波維奇相當愛用的替補長人之一，可惜隨著年紀漸長，他也走上了退休之路。

在《球星看台》的文章中，波納寫到非常感謝大家這些年來，如此支持一位紅頭髮的謙遜球員，他熱愛每支效力過的球隊，以及每個生活過的城市，更期望大家可以支持他退役後的工作與生活。

接下來波納將出任馬刺的電視轉播團隊，除了擔任球評，他也會在賽前與賽後負責採訪馬刺球員或教練，這代表他將在電視上採訪帕波維奇，相信帕波維奇與波納之間的對話會很精采。

(中時電子報)