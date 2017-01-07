密謀在陸生產核物質 美籍華裔工程師認罪

美國司法部說，涉嫌違反美國原子能法，密謀在中國大陸生產「特殊核子物質」的華裔美籍核子工程師何艾倫（Allen Ho，或何則雄Szuhsiung Ho，皆為音譯），今天認罪。

何艾倫是歸化的美國公民，他和大陸國營的核電公司中國廣核集團（CGNPC），去年4月被控共謀罪遭到起訴。

路透社報導，司法部說，何艾倫為「陰謀違反原子能法（Atomic Energy Act），在未得到美國能源部的必要授權下，非法進行或參與在美國以外地區生產或開發特殊核子物質」。

司法部一名官員說，何艾倫和已在2015年對同一指控認罪的同夥桂慶寧（Ching Ning Guey，音譯），是美國當局第一次以違反1946年原子能法起訴的2人。原子能法是冷戰時期的法令，目的在防止核子擴散。

司法部的聲明說，何艾倫一直擔任中國廣核集團顧問，同時在美國德拉瓦州擁有一家名為國際能源科技公司（Energy Technology International）的企業。

聲明說，何艾倫曾協助中國廣核集團和美國核工程師牽線，以便更快速設計和製造核子反應爐的零組件。

這項聲明說，何艾倫從美國民用核子產業尋找、引進和執行與美國專家的合約，這些專家為中國廣核集團提供開發和製造特殊核子物質的技術協助。

司法部說，何艾倫和中國廣核集團也為美國專家提供到中國大陸的免費旅行，以交換他們的服務。

美國對特殊核子物質的定義為鈽、鈾233或鈾233和鈾235的同位素。（譯者：中央社簡長盛）1060107

(中央社)