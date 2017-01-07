更生人職訓後再圓烤蛋糕創業夢

小柯在勞動力發展署中彰投分署參加委外職前訓練時，認真學習模擬的店鋪擺設、動線規畫。（盧金足翻攝）

社會在走、技能要有！更生人小柯本來是麵包店老闆，在假釋後參加勞動力發展署中彰投分署勞動學苑的委外職前訓練，重新自我進修累積實力，結訓後開設古早味現烤蛋糕店，走過生命中的「烤」驗，也找回創業夢想。

小柯8年前從親友手中頂下一家麵包店，但他未拜師學藝，是烘培業門外漢，以一知半解的技能做麵包，沒有引起口碑，生意差強人意，後來因案入獄，麵包店也黯然拉下鐵門。

去年假釋後，他以喜愛的烘培做為重新出發起點，報名中彰投分署委外職前班「台灣小吃暨特色烘培飲品培訓班」，受訓期間努力向老師請益解惑，吸取實務經驗，還自創新口味的蛋糕。

「好吃！會讓人想一口接一口！」老師和同學肯定小柯融合課程所學與古早風味烘培的「古早風味蛋糕」，增進他再次創業的信心。

結訓後小柯在勞動力發展署中彰投分署輔導下，加強學習成本管控、原料採買、商品宣傳與客群經營專業撇步，現烤蛋糕店順利開業，感謝職訓課程拉他一起，不會再走錯路。

小柯說，看到客人拿到熱騰騰蛋糕後，迫不急待的吃下一口，雖然手裡忙著烤蛋糕，心裡很感動，希望有更多人來品嘗他用心做的蛋糕滋味。

勞動力發展署中彰投分署長陳瑞嘉強調，小柯重返職場，專業技能助他謀生能力，職前訓練還配合在地產業變動趨勢，培育符合需求的產業技術人才，也提升企業競爭力。

(中時)