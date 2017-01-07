賈靜雯挺七月肚飛北海道 出賣咘咘「扭曲照」
藝人賈靜雯和修杰楷，兩人婚後育有一女「咘咘」，加上與前夫生的女兒「梧桐妹」，一家四口前往北海道旅行，但挺七月肚的她仍坐飛機也讓外界擔憂，她也在臉書要大家放心，絕對會小心翼翼照顧自己及肚裡的baby。
賈靜雯臉書透露，一家四口至北海道旅遊，雖然挺著七月肚飛行，不免讓人擔憂不已，但她表示這是生產前最後一趟旅行，不過會照顧好自己請大家別擔心，雖然大腹便便不能享受雪上活動，但看到兩位女兒開心表情，自己也就樂在其中，不過仍不忘出賣咘咘，由於咘咘不喜歡踏雪，因此一落地就把雙腳扭曲，因此立即捕捉照片與網友分享，未料咘咘竟露出害怕神情，不過站在雪景前立刻露出霸氣氣息，讓賈靜雯笑說「阿咘啊～妳想要變超人飛高高遠離雪地嗎」?
這趟親子之旅讓賈靜雯享盡天倫之樂，也讓她直呼很值得，並表示下次絕對會再次造訪北海道，但下次就是「一家五口」一起同樂了，也讓網友大讚「妳真的很棒，值得擁有很棒的幸褔」。
(中時電子報)
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