NBA》幫恩比德追蕾哈娜 艾佛森也來催票

就連七六人的大前輩艾佛森，都跳出來替恩比德催票。(取自艾佛森IG)

為了幫助自己七六人後輩「追星」，連艾佛森都跳出來替恩比德催票！艾佛森7日在自己官方IG貼上恩比德目前在全明星賽票選，位居東區前場第4的照片，且寫，「為了我的小兄弟投票！」只是不知道會有多少效果而已。

恩比德本季可拿19.2分、7.3籃板與2.4火鍋，算在生涯第1個球季表現還算優異，只是為何他會如此積極爭取擠進全明星賽，根據他自己爆料，是想跟一名女明星約會，卻換來一句他必須先進全明星賽再說的回答。

目前美媒都猜測，恩比德口中的女星應該是蕾哈娜，因為他不只一次在社群媒體上，坦承自己愛慕蕾哈娜的心情，讓他不僅拜託球迷投票，甚至請求美國總統川普幫他拉票，如今連艾佛森也來幫忙了，就看他最後能否如願。

(中時電子報)