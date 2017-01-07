NBA》幫恩比德追蕾哈娜 艾佛森也來催票
為了幫助自己七六人後輩「追星」，連艾佛森都跳出來替恩比德催票！艾佛森7日在自己官方IG貼上恩比德目前在全明星賽票選，位居東區前場第4的照片，且寫，「為了我的小兄弟投票！」只是不知道會有多少效果而已。
恩比德本季可拿19.2分、7.3籃板與2.4火鍋，算在生涯第1個球季表現還算優異，只是為何他會如此積極爭取擠進全明星賽，根據他自己爆料，是想跟一名女明星約會，卻換來一句他必須先進全明星賽再說的回答。
目前美媒都猜測，恩比德口中的女星應該是蕾哈娜，因為他不只一次在社群媒體上，坦承自己愛慕蕾哈娜的心情，讓他不僅拜託球迷投票，甚至請求美國總統川普幫他拉票，如今連艾佛森也來幫忙了，就看他最後能否如願。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。