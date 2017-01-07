2017台灣年味在台北 4大商圈舉行
迎新年，「2017台灣年味在台北」活動即日起開跑，在大同區4大商圈，包含迪化商圈、華陰街商圈、台北地下街、寧夏商圈分別舉行，轄區警方因應購物人、車潮，規劃交通管制。
轄區大同警分局今天說，為因應「2017台灣年味在台北」周邊交通舉行相關管制限制，大稻埕商圈範圍，包含迪化街、民生西路、歸綏街都有交管；台北後車站及華陰街商圈範圍，從重慶北路1段、長安西路、太原路、鄭州路及所圍方型區域內部巷道。
台北地下街商圈範圍，市民大道地下街，從塔城街至承德路段；寧夏商圈範圍，從寧夏路，也就是民生西路至平陽路段，東側封閉，維持西側通行。
警方表示，加強違停取締、拖吊路段，包含迪化街行人徒步區、永樂市場前廣場、民生西路（環河北路-承德路）、歸綏街（環河北路-延平北路）、延平北路（市民大道-民權西路）、環河北路（市民大道-民權西路）、民樂街等。
警方建議至年貨商圈採購年貨的市民朋友，儘量搭乘大眾運輸工具前往，搭乘捷運可乘坐松山、新店線，從北門站3號出口出站前往，避免因停車空間不足而浪費時間尋找停車位，大同分局會加強違規停車驅離、取締，以維周邊交通秩序。1060107
(中央社)
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