郭明良學術倫理案 台大將報告送教評會

台大教授郭明良涉入違反學術倫理案，波及台大校長楊泮池，引起社會軒然大波。台大校方今天指出，涉及的兩個學院已提出初步報告，將送教師評審委員會審議。

台大今天召開校務會議，擔任主席的楊泮池，主動因此事向所有校務會議代表道歉，認為此事引發社會疑慮，對台大和科學界都產生很多負面的影響，校方除了要嚴謹地調查，也有必要研擬防範機制和實驗室規範。

楊泮池也在校務會議代表的要求下，再度澄清自己被波及的幾篇論文並未作假。他並希望研究同仁不要因此事氣餒，多給彼此鼓勵和肯定。

台大學術副校長郭大維表示，論文案從去年11月9日郭明良自請調查後，由生命科學院和醫學院分別組成調查小組，兩學院分別召開4次和3次會議，目前已完成初步的調查報告，交給由國內外學者專家組成的「特別委員會」檢視中，預計於本月13日交給教師評審會審議。

台大行政副校長張慶瑞也指出，未來預計在校內成立一個專門的辦公室，來處理學術倫理事項，但要放在怎樣的位階還在研究中。1060107

(中央社)