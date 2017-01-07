大陸空汙嚴重 環保部長：內疚自責

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中國大陸霧霾議題熱，連中共黨媒人民日報都提問何時有潔淨空氣。大陸環境保護部長陳吉寧6日晚說，看到這樣的汙染天氣，感到很內疚自責。

中國大陸去年入冬以來多次遭遇長時間大範圍的重汙染天氣，相關新聞特別多，包括環保部門指控多家企業違規生產、學者探究霧霾成因並呼籲成立調查小組、交通受阻、學校停課及教室是否安裝空氣清淨機引發爭議。

新京報報導，陳吉寧6日晚開記者會，就大氣汙染問題說明。他除了表達內疚，也強調大陸當前依據「大氣十條」的治理方向是對的，因為整體汙染較往年有改善，但關鍵是冬季沒什麼改善。

2016年冬季與2015年相比，空汙沒有改善。他說，一些管控措施在冬季之前管用，到了冬季之後、進入供暖期就沒有用，說明相關措施還很不足。

陳吉寧說，大氣治理需要長時間，大陸的高汙染物排放量不是「說降下去就降下去」，背後有經濟和社會因素，調整產業結構也牽涉到就業問題。

陳吉寧表示，冬季的氣象條件在空汙治理上比想像的更不利，目前環保部正加緊研究，更有針對性地解決冬季汙染的問題。1060107

(中央社)