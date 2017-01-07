慰安婦銅像掀波 安倍對朴槿惠政府能力死心
南韓釜山的日本總領事館前被設置象徵慰安婦問題的少女銅像，安倍政府不滿處於癱瘓狀態的朴槿惠政府，未能基於2015年的日韓共識撤走少女像，決定臨時召回駐韓大使表達抗議。外交消息人士分析，安倍此舉可謂是已對朴槿惠死心，令日韓關係再度蒙上陰霾。
多名外交消息人士透露，安倍決定對南韓採取抗議措施，可能是在今年初獲得美方理解。日本5日在美日美韓副外長三方會談場前，向歐巴馬政府說明了針對韓國的對抗措施並取得了同意。安倍6日與美國副總統拜登電話會談時，拜登稱「擔憂南韓動向」，期待雙方確實履行協議，更加強了安倍採取對抗措施的信心。
事實上，釜山市政府職員去年12月28日撤走民間團體設置的少女像，當地警方還帶走了幾名成員。不過，後來抗議聲湧至，政府2天後又轉變態度允許設置。日本政府消息人士坦言，「令人難以置信，若袖手旁觀的話，會被說成是懦弱外交。」
日韓政府2015年底針對慰安婦問題達成和解協議，日本政府同意出資10億日圓設立援助南韓慰安婦基金會，南韓則允諾拆除日本使館外象徵慰安婦的少女銅像。
然而日本2016年8月底完成匯款後，南韓未依約拆除首爾大使館前的少女銅像，反而允許市民團體於去年底，在釜山日本總領事館前豎立少女銅像。日本付了10億日圓，慰安婦銅像卻有增無減。
朴槿惠受到彈劾，南韓政府幾乎陷入停擺狀態，反對日韓共識的呼聲日益高漲，一項民調顯示，59%的人希望廢除。南韓下屆總統熱門候選人文在寅上月15日對外媒直言，「難以承認日韓共識正當性」。
(中時)
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