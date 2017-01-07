複製色彩與愛！印遊記—台日港韓版畫展

印遊記—台日港韓版畫展。（台北市藝文推廣處提供）

美麗的版畫中藏有藝術家的愛，透過郵寄將這份愛與熱情和大家分享！台北市藝文推廣展出駐館藝術家特展：印遊記—台日港韓版畫展，限量的版畫可以郵寄到世界各地參與展出及與其他地域的創作者互相觀摩、分享，因此藝術家們發想了「印遊記」的展覽主題。

參展者包括日本藝術家Yoshie Uchida、韓國藝術家Hong Jin-suk與Kim Ji Eun、香港藝術家呂慧珠以及台灣藝術家金炫辰、劉裕芳、李佩璋、廖孟鈴等，與大家分享版畫的各種不同面貌特色。

日本藝術家Yoshie Uchida，多次獲得世界各地展出的機會與獎項，喜愛來台灣找尋創作靈感，作品用色雅致，主題對映抽象與自然景觀。韓國藝術家Hong Jin-suk住在濟州島，喜歡以傳統島嶼神話做為創作的主題，樸實自然的風格中帶有神秘而天真的趣味。

印遊記—台日港韓版畫展。（台北市藝文推廣處提供）

Kim Ji Eun同樣來自韓國，常運用裱貼技法處理日常生活的記憶，將各種的記憶集中於一個畫面空間，使觀者能有一種似曾相識的感受。來自香港的藝術家呂慧珠多年耕耘於版畫創作，作品以傑出女性為主題，愛用絹印套色展現懷舊古意的韻味。

金炫辰的作品來自天馬行空的幻想，線條動感，麗色艷彩，形象相融共生，充滿對生命的熱情；劉裕芳的創作呼應生活點滴的感受，恣情流暢，沈穩豐秀，展現情感的溫厚；李佩璋以建築師的精準力道表現圖像，在破碎的塊面裡，城市、地景、旅行、詩歌交雜出奇幻的異想世界；廖孟鈴以隨性輕快的線條，與色塊交織成一首首詩歌，演繹另一種東方情調。這四位藝術家的作品都可見到活潑真誠的心性，引人入勝的別緻風格。

展覽期間除了欣賞豐富版畫外，特別精心安排國內外參展藝術家版印創作分享講座、慶祝農曆春節的動手印雞年年畫活動、版印體驗日（活動包含橡皮章明信片交換遊戲、動手印網版體驗、水印木刻套色體驗）、玩玩藏書票DIY體驗及作品尋寶記，完成活動尋寶圖可獲得專為次展覽製作的限量紙膠帶小禮物，贈完為止喔！

本展覽藉由各項豐富又活潑的活動，分享版印的樂趣給民眾，機會難得，別錯過這場精彩展覽，歡迎一起來印遊記，體驗尋寶趣。

印遊記—台日港韓版畫展。（台北市藝文推廣處提供）

印遊記—台日港韓版畫展

展覽時間：2017 / 12 / 31 ~ 2017 / 3 / 5

展覽地點：台北市藝文推廣處1F大廳（台北市八德路3段25號）

開放時間：週二～週日 9:00～21:00（周一公休）

參展藝術家：Yoshie Uchida、Hong Jin-suk、Kim Ji Eun、呂慧珠、金炫辰、劉裕芳、李佩璋、廖孟鈴

(中時電子報)