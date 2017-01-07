總統出訪專機菜單圖騰 蕭青陽操刀

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總統蔡英文今天搭乘長榮777專機，展開9天8夜的「英捷專案」，訪問中美洲4友邦，並過境美國。專機上菜單圖騰由著名設計師蕭青陽操刀。

根據長榮航空專機上提供菜單封面，圖騰以大眾熟知的「故事島」系列為發想起點，將台灣特有蜻蜓、蝴蝶、候鳥與水鹿等美麗物種為主體。四周環繞台灣各地特色景點，包括台北101、台中歌劇院、高雄龍虎塔與花東壯麗山水。以線條構成的整體畫面有「連結」意涵，象徵台灣與出訪國友好關係，和世界建立良善互動。

蔡總統今天上午搭長榮777專機，展開9天8夜的「英捷專案」，出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多，去程過境美國休士頓，回程過境美國舊金山。1060107

(中央社)