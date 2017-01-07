佩美軍識別證槍手美機場濫射 旅客驚逃

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1名配有美軍識別證的槍手今天在美國的勞德岱堡-好萊塢國際機場開火，釀5死8傷，機場旅客驚慌奔逃；有目擊者說，正在領行李時聽到槍響，隨即趴在地上躲避子彈，像作夢一樣。

法新社報導，槍手經佛羅里達州參議員尼爾森（Bill Nelson）指認為桑蒂雅各（Esteban Santiago），他已被監禁並由聯邦調查局（FBI）人員及偵辦兇殺的警探偵訊。槍擊案導致這座通往加勒比海門戶的國際機場關閉。

尼爾森除指認槍手姓名，另指出槍手配有軍方識別證，不過識?證的真偽尚未獲得確認。

槍擊案發生在勞德岱堡-好萊塢國際機場（Fort Lauderdale-Hollywood airport）第2航廈的行李提領處，當時旅客正準備提領行李。

目擊者施利赫爾（John Schlicher）告訴記者，他當時正拿起第一個背袋，「我聽到第一聲槍響，我旁邊的人跟我一樣，馬上趴到地上..感覺非常不真實。」

施利赫爾說：「槍手拿著一把手槍，朝人群開火，當時每個人都在等行李。」

目前暫無法得知槍手行凶動機。美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，槍手從阿拉斯加抵達勞德岱堡，中間曾在明尼蘇達停留。

美國有線電視新聞網（CNN）引述執法單位消息來源指出，凶手據報在向機場當局申報武器後，檢查行李內的一把槍。

布羅瓦郡（Broward County）警長伊茲瑞爾（Scott Israel）告訴記者，執法人員未開一槍一彈即逮捕槍手。

英國廣播公司（BBC）報導，前白宮新聞秘書佛萊謝（Ari Fleischer）在推特寫道「我在勞德岱堡機場，有人開火，大家都在跑」。

一名目擊者告訴微軟國家廣播公司（MSNBC），年約20多歲的槍手身形瘦弱，穿著一件星際大戰的T恤，在開火前及開火期間不發一語。

目擊者表示，人們驚慌失措，並四散奔逃以躲避槍擊，因而彼此絆倒，人人都想儘快奪門而出。

美國總統當選人川普在推特稱他已「注意到佛羅里達州的恐怖情況」，並說他已和佛州州長通過電話。川普並寫道「關心並為所有人祈禱，保持安全」。（譯者：中央社陳亦偉）1060107

(中央社)