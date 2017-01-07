英捷專案啟航 蔡總統訪友邦

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總統蔡英文今天展開「英捷專案」，她表示，此行秉持著踏實外交，而主要任務是鞏固邦誼，同時深化與邦交國的雙邊的合作方案。

總統上午搭機出訪，多國使節並前往機場送機，場面莊嚴隆重。

總統在登機前發表談話表示，這次訪問有兩個重要任務，第一、鞏固邦誼，讓台灣走向國際舞台，第二、深化與邦交國的雙邊的合作方案，為所有在海外打拚的台灣人打氣。

總統說，此行秉持著踏實外交，互惠互助的原則推動外交工作，採取共同協商，合作互利的方式，達到與邦交國雙贏發展的目標。

蔡總統7日到15日將展開「英捷專案」，搭乘長榮航空777專機，訪問友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多，去程過境美國休士頓，回程過境美國舊金山。1060107

(中央社)