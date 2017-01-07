好市多新莊店開幕 警估假日2萬人次
好市多新莊店今天上午開幕，因今、明兩天適逢星期假日，預計消費人潮每天約有2萬1000人次，6700輛車次。警方加派人力實施交通管制。
除了假日人潮、車潮，警方估計非假日開幕期間每天1萬2600人前往消費購物，約4000輛車次湧入，大量車輛，附近停車場車位已不足因應，恐將造成交通的壅塞，再加上若民眾隨意違規停車，情況更是雪上加霜。
開幕期間，好市多於開幕首日（1月7日）及隔日（1月8日）聘用人員計87名；開幕期間假日計53名；開幕期間平日計28名，執行賣場周邊交通維護工作。
新莊警分局表示，警方也將針對除於建國一路與中正新樹路口；建國一路與後港一路口；建國一路與建國二路、民安路、瓊林路及新樹路四叉路口等各重要路口加強交通疏導外，另於附近各路段也會特別加強交通執法及違規拖吊。
警方與新北市交通局成立好市多開幕交通應變中心，透過交通局即時影像資訊及好市多疏導人員定時回報各路口交通狀況，即時調整號誌時制及實施應變措施。
警方同時將編排線上警力，機動於好市多新莊店附近巡邏，只要一聽到通報有交通打結狀況，馬上馳赴現場，適時疏處車流以保持交通順暢。
此外，對於進場最尖峰時段下午2時至4時好市多也配合啟動「禁停機制」，停止進場停車，其餘時段如滿場也實施時動進場停車，期能將車流疏導至輔大停車場。
警方表示，目前現場已湧現大量車流，賣場停車場已滿，呼籲用路人多多利用「接駁車」前往目的地，好市多新莊店闢駛4線接駁車（板橋線、樹林線、新莊線、備用停車場線，每班班距5至10分），民眾可於捷運輔大站、新莊站、府中站及樹林火車站免費搭乘前往賣場。1060107
(中央社)
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