欣賞山東特色文化 來南投可看到

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南投縣政府與中國大陸山東省非物質文化遺產保護協會合作，舉辦齊魯文化展，可欣賞木偶戲、剪紙、琴書、泥塑等特色文化。

促進文化交流，南投縣政府文化局與中國大陸山東省非物質文化遺產保護協會、山東省海峽兩岸經濟文化發展促進會，合作舉辦「大吉大利迎新年，齊魯文化南投行」活動，即日起到24日在中興新村虎山藝術館展出，今天舉行開幕式。

縣府文化局表示，山東是「孔孟之鄉」，文化底蘊深厚，是中華文化發祥地之一。山東的剪紙藝術、古琴藝術、皮影戲等8個專案，入選聯合國教科文組織認定的「人類非物質文化遺產代表作名錄」，共有國家級名錄173項、省級名錄751項、市級名錄2509項。

文化局表示，展覽有山東琴書、山東快書、萊西木偶戲、剪紙、楊家埠木版年畫、濰坊風箏、聶家莊泥塑、東明糧畫、曹州麵人、彩印花布、萊蕪錫雕、東昌府葫蘆雕刻等項目，讓民眾近距離欣賞齊魯的非物質文化遺產之美，感受獨特魅力。

文化局表示，展覽也有「山東北朝摩崖刻經拓片展」，摩崖刻經是北朝特定環境下的產物，以高雅、古樸、氣勢雄偉聞名，展覽展出具代表性的山東北朝佛教摩崖刻經，如東平洪頂山「大空王佛」等經典作品，還有非物質文化遺產展演、孔子聖像圖展。1060107

(中央社)