網球》澳網拚冠 納達爾：什麼都有可能

納達爾迎接澳網到來。(美聯社資料照)

新球季準備捲土重來的西班牙「蠻牛」納達爾，首站布里斯本網賽沒能延續手感，6日遭加拿大好手拉奧尼奇逆轉勝無緣4強，面對新年重頭戲澳網開打進入倒數最後一周，納達爾仍有信心，「我不能做預測，但什麼都有可能發生。」

納達爾面對拉奧尼奇先下首盤，但隨後連失兩盤慘遭逆轉，拉奧尼奇全場發出23記Ace球、50記致勝球，最終帶走勝利挺進4強。自左手手腕傷勢復出，「蠻牛」坦言前2場勝利，加上此役第2盤中段前自己打得並不差，給他足夠信心迎接澳網到來。

不過納達爾上回大賽單打封王已是2013年美網，前一次澳網捧冠更要回溯到2009年，納達爾顯得淡定，「澳網還有一周開打還算充裕，我希望我能在那之前做好萬全準備，我也會全力拚戰實現奪冠。會發生什麼事我無法預測，但什麼都有可能。」

(中時電子報)