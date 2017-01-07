中市路平省道也受惠 助改善7.4公里

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台中路平主動出擊！市府協調中央合作改善省道7.4公里。（盧金足攝）

台中市路平專案，不是自掃門前雪，還擴大到中央權管的省道，市府建設局協調交通部公路總局優先執行民怨熱點路段路平，今年預計改善省道台10線清泉崗機場連接市區，以及銜接大雅、神岡、豐原區段，預計完成7.4公里省道路平。

為提升市民用路安全，建設局去年起主動協調交通部公路總局，優先執行民怨熱點路段的省道路平，反映民眾心聲。

其中，省道台10線為清泉崗機場往返市區的主要聯絡道，中航路至月祥路的中央分隔島卻因黑板樹浮根造成路面不平，建設局主動向公路總局反映道路情形，並經立法委員洪慈庸協調，目前正由公路總局辦理黑板樹移植及補植路樹，預計今年7月底完成路面修復。

針對台10線銜接大雅、神岡及豐原路段，公路總局也正進行民生路一段、中山路口至岸裡國小東行線、岸裡國小至圓環南路口等3個路段的路平工程，預計於農曆年前完成。

此外，公路總局已排定明年針對台10乙線和睦路口至中清路口、台10線月祥路口至民生路一段等路段，進行全長約5.2公里的路平工程，整體修復經費預估約1億元，可望於2018台中世界花卉博覽會前完工。

建設局長黃玉霖表示，也與科技部中部科學工業園區管理局合作進行4.1公里中科路路平，目前中科管理局已完成中科園區段範圍內900公尺快車道修復，其餘中科路段由建設局接續進行，預計農曆年前全部完成。

路平專案也將跨區通行要道列為重點改善項目，已完成連接西屯區與大雅區的永和路、北屯區與新社區的東山路、南屯區與大里區的德芳路一段等路平工程。

橫跨潭子、豐原、神岡的崇德路，建設局目前正施作從潭子區崇德路三段1002巷至豐原區西勢路與豐原大道一段路口，全長約4.5公里路平專案；而和平區竹林派出所至終點下雪山坑全長約3公里的東崎路，都將於農曆年前完成路平。

而因捷運綠線施工導致路況不佳的文心路，隨著捷運工程逐漸完成，建設局去年投入孔蓋下地、側溝與路面齊平、建案預留管線、老舊管線汰換協調等前置作業，將減少約1224處孔蓋；今年可望完成約6公里路平，明年6月完成全線16公里路平，沿線人行道將同步改善，並與交通局協調畫設停車格，讓文心路煥然一新。

黃玉霖指出，路平專案去年底已突破320公里，市府並進一步對屬中央權管、長達422公里的省道，協調公路總局協助路面刨封更新或加強巡查修補，針對民怨熱點路段優先執行路平，讓市民行得安全。

(中時)