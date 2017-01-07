涉圍毆女子致死 檢聲押5嫌
嘉義縣朴子市1日發生妙齡女子疑遭圍毆致死棄屍騎樓案，警方6日逮捕溫姓男子等6名嫌疑人，包括1名未成年少女，檢方複訊後，依有逃亡事實，今天向嘉義地方法院聲請羈押。
死者朱姓女子1日清晨陳屍在嘉義縣朴子市某騎樓下，經追查是由女子男友邱姓男子移置現場，且死者身體多處瘀傷，疑遭圍毆造成。
3日檢方會同法醫解剖，發現死者有頭部外傷、硬腦膜上下出血、頭部骨折、肋骨骨折、氣胸、血胸等傷害，朱女顯遭到他人加害致死。
經專案小組過濾邱姓男友供詞，及相關監視器錄影畫面、通訊紀錄、查訪資訊後，鎖定溫姓男子等嫌疑人涉案。
嘉義地檢署表示，溫男等人犯案動機疑因債務糾紛引起，嫌疑人為催討債務，共同對死者朱姓女子及其邱姓男友私行拘禁、暴力毆打，以逼迫償還債務，過程中，眾人因出手傷及朱女頭胸等重要部位，最後傷重不治。
溫男等嫌疑人發覺朱女已無氣息後，即清理現場、湮滅相關罪證，分批離開租屋處逃亡藏匿。
經專案小組追查，於昨天下午在雲林縣斗南鎮火車站前查獲溫姓男子等6名嫌疑人到案，包括1名未成年少女。
經檢方複訊後，考量溫姓被告等5人犯案後四處逃竄，有逃亡事實，且對相關案情供述未盡相符，有相互勾串及湮滅罪證之虞，因此，向嘉義地方法院聲請羈押，另同案少女交由家屬帶回。1060107
(中央社)
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