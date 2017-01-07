不忍看黨一天比一天走下坡 郝龍斌宣布參選
有意角逐黨魁的國民黨副主席郝龍斌今在臉書發表參選聲明指出，他欽佩國民黨主席洪秀柱在黨最困難時「一女當關」，他也尊重聰明優秀的前副總統吳敦義，但他看到黨內一天比一天走下坡，所以他開始思考，與其等待，不如起而行，「我決定參選」。
郝龍斌說，他原本準備1月9日宣佈，在他已經著手籌備媒體訪問及參選理念時，突然看到了吳敦義參選意願的表態。一方面他尊敬這位政治前輩，一方面他不希望給予外界誤解，國民黨已跌落谷底，怎麼還在權力爭奪？
郝龍斌表示，當吳敦義一宣布時，他第一個想法就是，延後自己一月九號的宣布，先聽他的理念與想法。
郝龍斌強調，他可以當黨的永遠義工，只要未來黨主席參選人願意承諾以下兩點，包括一、不把黨主席之位當作下一步政治企圖的跳板。用全然無私的心重建黨，為黨找到2018縣市長及2020總統最佳人選，並且也為立法院組成最佳政策顧問團隊；二、沒有自己，只有國家。不以自己的小班底治黨，而是大開大闔，廣納黨內每一份力量。沒有派系，沒有恩怨，沒有嫡系，只有重振國民黨的心。
郝龍斌說，讓我們共同只為一個目標努力：讓無私的國民黨黨魂、典範重現。祝福國民黨。
(中時)
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