黑鷹阿帕契 美遣重裝武力赴德防俄

美軍主力直昇機阿帕契將被派往德國協防俄國。（圖/美軍DVIDS網站）

美國為協助北大西洋公約組織（NATO）防堵來自東面的俄羅斯威脅，昨日從本土調派大批重裝武力與部隊遠赴德國，未來將駐紮歐洲並投入東歐各國的鐵公路沿線協防任務。本次任務包含多部坦克、戰車與榴彈砲（howitzers），以及聞名世界的黑鷹（UH-60 Black Hawk）與阿帕契戰鬥直昇機（Boeing AH-64 Apache），加上4千名美軍地面部隊，將成為北約東部邊境駐防的主力。

據德國之聲（DW）報導，為了協助東歐各國與北約防堵俄國的威脅，美國昨日從本土調派大批重裝武器與4千名地面部隊前往德國不來梅港（Bremerhaven），未來將根據任務而分派至德國、波蘭、保加利亞等地。本次的武器包含87輛坦克、144輛布雷德利戰車（Bradley Fighting Vehicle）和榴彈砲，60架「契努克」（CH-47 Chinook）和黑鷹直昇機，以及一個阿帕契直昇機營，都將投入駐紮於德國基地。本次任務將由美、加、英等國負責，輪調協防東歐各國約9個月的時間。

美軍現役的補給直昇機契努克也將遠赴歐洲出任務。（圖/美國國防部網站）

正在執行吊掛任務的黑鷹直昇機。（圖/美軍DVIDS網站）

在2014年俄國入侵克里米亞半島（Crimea）地區後，美國政府立即宣布，未來將研擬協助波蘭、拉脫維亞（Latvia）、立陶宛（Lithuania）和與俄羅斯有地緣關係的週邊國家，一個防堵俄羅斯東擴的武力威脅計畫。美國駐歐洲部隊（U.S. Army Europe）副指揮官麥奎爾少將（Major General Timothy McGuire）表示，「要想維持和平局面，最好的方式就是提前做好萬全準備。我們並沒有要發動戰爭，只是要展現美國與盟友們維護歐洲地區和平的實際作為。」

美軍將派144輛布雷德利戰車赴歐洲，圖為伊拉克戰場上的戰車部隊。（圖/美國空軍網站）

這批武器和地面部隊抵達德國後，將根據北約組織調派分駐7個會員國，相關裝備會使用鐵路運往東歐邊境駐防。面對美國等西方勢力的動作，俄國官方亦表達強烈譴責，認為美方此舉無疑是挑起爭端並為歐洲帶入更不穩定的火種。

(中時電子報)