中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

黑鷹阿帕契 美遣重裝武力赴德防俄

中時電子報
點閱909
我要評比
8/10
Boeing AH-64 Apache
美軍主力直昇機阿帕契將被派往德國協防俄國。（圖/美軍DVIDS網站）

美國為協助北大西洋公約組織（NATO）防堵來自東面的俄羅斯威脅，昨日從本土調派大批重裝武力與部隊遠赴德國，未來將駐紮歐洲並投入東歐各國的鐵公路沿線協防任務。本次任務包含多部坦克、戰車與榴彈砲（howitzers），以及聞名世界的黑鷹（UH-60 Black Hawk）與阿帕契戰鬥直昇機（Boeing AH-64 Apache），加上4千名美軍地面部隊，將成為北約東部邊境駐防的主力。

波蘭變心選黑鷹 惹惱法國與空巴

據德國之聲（DW）報導，為了協助東歐各國與北約防堵俄國的威脅，美國昨日從本土調派大批重裝武器與4千名地面部隊前往德國不來梅港（Bremerhaven），未來將根據任務而分派至德國、波蘭、保加利亞等地。本次的武器包含87輛坦克、144輛布雷德利戰車（Bradley Fighting Vehicle）和榴彈砲，60架「契努克」（CH-47 Chinook）和黑鷹直昇機，以及一個阿帕契直昇機營，都將投入駐紮於德國基地。本次任務將由美、加、英等國負責，輪調協防東歐各國約9個月的時間。

CH-47 Chinook
美軍現役的補給直昇機契努克也將遠赴歐洲出任務。（圖/美國國防部網站）

UH-60 Black Hawk
正在執行吊掛任務的黑鷹直昇機。（圖/美軍DVIDS網站）

在2014年俄國入侵克里米亞半島（Crimea）地區後，美國政府立即宣布，未來將研擬協助波蘭、拉脫維亞（Latvia）、立陶宛（Lithuania）和與俄羅斯有地緣關係的週邊國家，一個防堵俄羅斯東擴的武力威脅計畫。美國駐歐洲部隊（U.S. Army Europe）副指揮官麥奎爾少將（Major General Timothy McGuire）表示，「要想維持和平局面，最好的方式就是提前做好萬全準備。我們並沒有要發動戰爭，只是要展現美國與盟友們維護歐洲地區和平的實際作為。」

M2A2 Bradley Fighting Vehicle
美軍將派144輛布雷德利戰車赴歐洲，圖為伊拉克戰場上的戰車部隊。（圖/美國空軍網站）

這批武器和地面部隊抵達德國後，將根據北約組織調派分駐7個會員國，相關裝備會使用鐵路運往東歐邊境駐防。面對美國等西方勢力的動作，俄國官方亦表達強烈譴責，認為美方此舉無疑是挑起爭端並為歐洲帶入更不穩定的火種。

(中時電子報)

阿帕契投入摩蘇爾戰役

更多精彩新聞請見軍事頻道！
關鍵字：美國歐洲德國北大西洋公約組織協防阿帕契直昇機黑鷹契努克不來梅港
點閱909
我要評比
8/10
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。