韓國男團SF9來台 大啖鹽酥雞
韓國唱跳男團SF9今晚將參加台視除夕節目「2017超級巨星紅白藝能大賞」錄影，昨天一抵台他們就在記者會上吃起鹽酥雞、鹹水雞、花雕雞、宮保雞丁，隊長永斌驚呼，這些在韓國一定受歡迎。
台視大型除夕特別節目「2017超級巨星紅白藝能大賞」今晚將在台北小巨蛋錄影，以「人力風火輪」舞步驚艷樂壇的韓國唱跳男團SF9，昨天抵達台灣，台視也舉辦記者會。
由於明年適逢農曆雞年，記者會現場更準備鹽酥雞、鹹水雞、花雕雞、宮保雞丁和白斬雞五道特色雞料理，9位大男孩吃得不亦樂乎、欲罷不能，台灣美食也讓隊長永斌驚呼，「這些味道讓我們覺得很熟悉又陌生，每一道都超級好吃，要是在韓國賣一定會很受歡迎」。
9位大男孩在品嚐美食之餘，也不忘前輩的叮嚀，「前輩要我們到台灣好好表現，告訴我們要記得深情的看著粉絲，和他們四目交接、記住他們的樣子」。喜愛美食的他們，更分享新年新希望，「日後我們會更加努力，也希望可以向前輩一樣常有機會到台灣和粉絲見面，成功嚐遍台灣美食」。
SF9成員包括永斌、仁誠、在允、達淵、路雲、朱豪、太陽、輝映及澯熙，首度來台就登上小巨蛋擔任台視「2017超級巨星紅白藝能大賞」表演嘉賓，現場也唱起中文版的歌曲「Fanfare」讓粉絲大飽耳福。1060107
(中央社)
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