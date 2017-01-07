《小雨》女歌手2段婚姻慘遇家暴 苦命睡公園椅

林玉英過去以一首《小雨》走紅。（圖／翻攝YouTube）

過去以一首《小雨》走紅的資深歌手林玉英，近日接受專訪時回首過去2段婚姻，卻因接連遇到2任會家暴的丈夫，讓她根本不敢回家，就連千萬房產也被前夫敗光，讓她難過問「到底做錯什麼？」

從花蓮發跡的歌手林玉英，多年前以一首《小雨》走紅，不過星途發展不如預期，加上婚後她減少公開活動，偶爾在商演場露臉。但她日前接受《蘋果日報》專訪，淚訴坎坷的婚姻路，第一段婚姻的大半時間，先生都在外遇，她曾抓姦，但最後心軟原諒，小三更是侵門踏戶住進家，前夫最後更敗光她2600萬房產，因此當前夫提出離婚要求時，林玉英二話不說蓋章。

第二段婚姻則是與一位計程車運將，對方原對她溫柔呵護，兩人交往一個月就結婚，起初兩人恩愛萬分，怎知隨後老公宛如變了個人，不僅會動手，甚至無時無刻監控她行蹤，這嚇得林玉英根本不敢回家，乾脆睡公園椅子逃避。對於這些辛酸事，林玉英實在覺得心累，坦言反正自己也沒錢，就命一條，讓人不捨。

(中時電子報)