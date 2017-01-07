傳廣西歹徒盜用他人身分來港犯案
港媒報導，中國大陸廣西可能有歹徒盜用當地鄉民身分到香港犯案。
近幾年來，香港發生的搶劫、綁架或盜竊案中，犯案者大都來自大陸，而香港警方前天就瓦解了一個犯罪集團，逮捕了3名專門在新界一帶入屋盜竊的歹徒。
這3名歹徒中，2人來自廣西，1人來自廣東，其中1名廣西人名叫「廖X領」，36歲，據報居住在廣西河池市鳳山縣喬音鄉。
星島日報今天在報導中表示，報館記者昨晚親往「廖X領」的廣西住址進行調查，當時「廖X領」的母親和妻子都在。
但經詢問後，其母親確認兒子正在廣東中山市的五金廠上班，而她昨天才與兒子通過電話；「廖X領」的妻子也立即致電丈夫，並讓丈夫與記者對話。
報導指出，電話中的「廖X領」驚聞事件後呼冤，表示自己是清白的，從未到過香港，目前人在中山，相信被捕的「廖X領」另有其人。
他回憶說，早前回鄉探望家人時曾遺失身分證，之後補領，懷疑不法之徒利用其遺失的身分證犯案。
據報導，星島日報方面已把相關資料通知了香港警方，警方表示會深入追查。
早前有報導指出，近幾年在港犯案的大陸匪徒，大都來自廣西，不排除香港方面有主謀安排當地人來港犯案。1060107
(中央社)
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