韓星柳仁英否認與黃致列戀愛傳聞

我要評比

南韓女星柳仁英在參加綜藝節目時闢謠，否認她與歌手黃致列的戀愛傳聞。

南韓「亞洲經濟」報導，5日深夜播出柳仁英上南韓tvN綜藝節目「人生酒館」時，主持人申東燁問到，不久前傳出她與黃致列戀情，她婉轉地予以否認。

申東燁又問為何頻繁往返中國大陸，柳仁英回答說，「戀愛說不是事實，（我）是去錄節目。」1060107

(中央社)