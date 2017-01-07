陸鴻雁離別與伴侶親吻 主人感動不賣了
中國大陸江蘇省連雲港市一家養殖場的主人準備賣掉一隻公雁，沒想到母雁非常不捨，一直站在車邊深情望著對方，伸長脖子親吻對方，十分失落。看到這一幕「愛情故事」，主人感動不賣了。
廣東一對大鵝去年2月生離死別的「愛情故事」感動無數網友，類似的故事近日在江蘇連雲港市重演。
大陸現代快報6日報導，大陸網友日前PO出一段影音畫面，兩隻鴻雁面臨分別時的不捨和失落，看了讓人動容。
畫面一開始，一隻雙腿綁著的公雁被放在一輛貨車上，牠伸長脖子，不停地張嘴叫著，並試圖去靠近站在地上的另一隻母雁，親吻對方，站在地上的母雁顯得十分失落，在原地一動不動，兩眼深情的望著對方。
突然間，站在地上的母雁突然一躍，想靠近在車上的公雁，這對鴻雁「生離死別」的畫面，感動無數網友。
拍攝這段影音畫面的正是這對鴻雁的主人祁先生。他說：「現場的一幕讓我非常感動，於是當場決定不賣了」。
重獲自由的兩隻鴻雁在開心之餘，不忘找祁先生算帳。影音畫面的另一部分是兩隻鴻雁追著祁先生跑，並試圖攻擊，其中一隻用嘴巴咬住祁先生的衣服，逼得祁先生不停地奔跑，十分有趣。
祁先生說：「動物就跟我們人一樣，可能在怪我為什麼要賣掉牠們吧！」1060107
(中央社)
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