柳秀榮和朴河宣將結婚 韓演藝圈添佳偶

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俗云：「有錢沒錢，娶個老婆好過年」，南韓演員柳秀榮和朴河宣將於春節前的22日舉辦婚禮，為南韓演藝圈再添一對佳偶。

南韓「日刊體育」今天引述娛樂圈表示，柳秀榮和朴河宣將於22日舉辦婚禮，目前正在選擇婚禮的場地。

據報導，雙方去年已見過彼此家長，並獲得拍攝劇組的諒解。柳秀榮正在拍攝將於3月播出的KBS2新週末劇「爸爸好奇怪」，而朴河宣正拍攝「青年警察」。

報導說，朴河宣與柳秀榮2013年因共同拍攝MBC電視劇「兩週」而結緣，並於2014年發展成戀人。2015年3月曝光後，兩人一直對外公開著戀情。1060107

(中央社)