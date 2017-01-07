東山再起？ 傳希拉蕊可能競選紐約市長
美國前國務卿希拉蕊（Hillary）在2016年的總統大選中意外落馬，令許多民主黨支持者惋惜不已，但故事或許還沒有結束？近日美國政界盛傳，希拉蕊或有可能重出江湖競選紐約市長。
據美媒Newsmax消息，現任紐約市長比爾．白思豪（Bill de Blasio）即將結束4年任期，由於他當前的支持度相當不穩，爭取連任或有難度。於是民主黨內出現了換將上陣的聲音，而希拉蕊是第一個被想到的人，因為她在去年的總統大選裡，搶到了紐約市79%的選票。
紐約民主黨顧問表示，希拉蕊在該市非常受歡迎，如果她出馬就一定會贏，屆時白思豪將不得不退出。
分析指出，他們兩人曾是親密戰友，白思豪不僅在2000年時幫助希拉蕊競當選議員，也在2016年為希拉蕊參選總統背書。若兩人之後成為競爭對手，或許會是一場君子之爭。
不過，目前希拉蕊與白思豪陣營都尚未出面表態，雙方發言人也拒絕對相關傳聞表示評論。
(中時電子報)
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