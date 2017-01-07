藍黨魁選舉 洪秀柱：被勸退的肯定不是我
國民黨副主席郝龍斌今宣布參選黨魁，國民黨主席洪秀柱表示，前副總統吳敦義、郝龍斌多年來替黨做了不少事，學經歷、行政經驗大家有目共睹，是好人才，願意出來承擔是好事，大家應該為他們喝采；黨內「喬」好的時代已經過去了，有競爭是好事，要建立民主風範，絕對不能搞鬥爭，不管誰輸誰贏都努力為黨打拚。
至於傳出勸退之說，洪秀柱說，誰被勸退？「肯定不會是我」，黨內太多事情不是短短一年多能做得完，還有很多事情要做。她不會有壓力，不論輸贏都是要為黨打拚。
如何吸引支持者？洪秀柱表示，黨的理念、方向、目標和核心價值過去長期忽略沒有好好論述，加上人才培育與組織改造都非常重要。
媒體詢問，吳敦義昨會晤美國哈佛大學費正清中心「兩岸事務訪問團」時不斷提及「九二共識、一中各表」，是否暗示與洪秀柱的兩岸政策不同？洪秀柱說，選舉要明示，不要暗示，黨的方向和理念當然包括兩岸政策。
媒體報導，國民黨副主席詹啟賢萌生辭意，洪秀柱強調，詹啟賢對她來說太重要了，有些報導對他太委屈，詹是她不可或缺的夥伴，有人惡意中傷、搞分化是不好的。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。