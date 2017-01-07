藍黨魁選舉 洪秀柱：被勸退的肯定不是我

國民黨黨內人士評估，吳敦義、郝龍斌選黨主席各有優劣勢，若無法整合，洪秀柱出線機會大。（本報資料照片）

國民黨副主席郝龍斌今宣布參選黨魁，國民黨主席洪秀柱表示，前副總統吳敦義、郝龍斌多年來替黨做了不少事，學經歷、行政經驗大家有目共睹，是好人才，願意出來承擔是好事，大家應該為他們喝采；黨內「喬」好的時代已經過去了，有競爭是好事，要建立民主風範，絕對不能搞鬥爭，不管誰輸誰贏都努力為黨打拚。

至於傳出勸退之說，洪秀柱說，誰被勸退？「肯定不會是我」，黨內太多事情不是短短一年多能做得完，還有很多事情要做。她不會有壓力，不論輸贏都是要為黨打拚。

如何吸引支持者？洪秀柱表示，黨的理念、方向、目標和核心價值過去長期忽略沒有好好論述，加上人才培育與組織改造都非常重要。

媒體詢問，吳敦義昨會晤美國哈佛大學費正清中心「兩岸事務訪問團」時不斷提及「九二共識、一中各表」，是否暗示與洪秀柱的兩岸政策不同？洪秀柱說，選舉要明示，不要暗示，黨的方向和理念當然包括兩岸政策。

媒體報導，國民黨副主席詹啟賢萌生辭意，洪秀柱強調，詹啟賢對她來說太重要了，有些報導對他太委屈，詹是她不可或缺的夥伴，有人惡意中傷、搞分化是不好的。

(中時)