NBA》騎士三巨頭到齊 送籃網5連敗

布魯克羅培茲切入遭到洛夫、詹姆斯兩名騎士球員包夾。(美聯社)

林書豪繼續因傷缺陣的當前，籃網7日回到主場碰上「三巨頭」詹姆斯、厄文與洛夫重新到齊的東區龍頭騎士，東區最後1名的籃網終場108比116苦吞5連敗，目前8勝27敗，續居聯盟墊底位置，只能期待9日遭遇七六人能夠止敗。

原本籃網還能緊咬比分，籃網總教練艾金生卻上半場還剩5分鐘，就把火力最穩的波達諾維奇換下，場上頓失進攻重心，防守也漏洞連連，艾金生更因失控咆哮裁判遭吹技術犯規，騎士趁機打出13比0徹底拉開領先差距。

下半場籃網企圖反撲，末節一度打出15比0回應，雙方差距縮小到只剩6分，可惜騎士換成厄文爆發，他接連投進三分球，簡直把防守他的籃網後衛懷海德當成空氣，騎士重新擴大領先到兩位數，最後就以8分差距贏球。

詹姆斯拿下全場最高36分，另有9籃板、6助攻，先前因為腿傷缺席3場的厄文，一歸隊就拿32分，克服食物中毒歸隊的洛夫17分、13籃板，崔斯坦湯普生10分、9籃板，但他上半場竟然9罰0中，下半場變4罰全進。

全場發生多達19失誤的籃網，則以波達諾維奇23分最高，菜鳥後衛利維特19分，布魯克羅培茲17分，崔佛布克13分、12籃板，懷海德10分、10籃板，艾金生再次變陣，改讓丁維迪打先發控衛，他卻只有7分進帳。

(中時電子報)