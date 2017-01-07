NBA》騎士三巨頭到齊 送籃網5連敗
林書豪繼續因傷缺陣的當前，籃網7日回到主場碰上「三巨頭」詹姆斯、厄文與洛夫重新到齊的東區龍頭騎士，東區最後1名的籃網終場108比116苦吞5連敗，目前8勝27敗，續居聯盟墊底位置，只能期待9日遭遇七六人能夠止敗。
原本籃網還能緊咬比分，籃網總教練艾金生卻上半場還剩5分鐘，就把火力最穩的波達諾維奇換下，場上頓失進攻重心，防守也漏洞連連，艾金生更因失控咆哮裁判遭吹技術犯規，騎士趁機打出13比0徹底拉開領先差距。
下半場籃網企圖反撲，末節一度打出15比0回應，雙方差距縮小到只剩6分，可惜騎士換成厄文爆發，他接連投進三分球，簡直把防守他的籃網後衛懷海德當成空氣，騎士重新擴大領先到兩位數，最後就以8分差距贏球。
詹姆斯拿下全場最高36分，另有9籃板、6助攻，先前因為腿傷缺席3場的厄文，一歸隊就拿32分，克服食物中毒歸隊的洛夫17分、13籃板，崔斯坦湯普生10分、9籃板，但他上半場竟然9罰0中，下半場變4罰全進。
全場發生多達19失誤的籃網，則以波達諾維奇23分最高，菜鳥後衛利維特19分，布魯克羅培茲17分，崔佛布克13分、12籃板，懷海德10分、10籃板，艾金生再次變陣，改讓丁維迪打先發控衛，他卻只有7分進帳。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。