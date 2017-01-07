新中橫暗香疏影　踏雪尋梅美如畫

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信義鄉賞梅活動漸入高峰期，外坪頂一帶雪梅爭輝。（沈揮勝攝）

古厝伴老梅，充滿情調。（沈揮勝攝）

新中橫沿線各賞梅區，綻花比例約3到7成不等。（沈揮勝攝）

烏松崙、風櫃斗及牛稠坑、外坪頂，各有特色。（沈揮勝攝）

信義鄉為台灣青梅重鎮。（沈揮勝攝）

烏松崙一代，晨間常有雲海。（沈揮勝攝）

暗香浮動，凌霜綻放！南投縣「踏雪尋梅」系列活動主題節目「夫妻揹負」溫馨競賽，明天1月8日將在信義鄉柳家梅園登場，賞梅軸線投59沿線之烏松崙、風櫃斗及牛稠坑梅區，目前花況約為3到7成。

信義鄉農會總幹事黃志輝表示，這波周休正是遠觀、近看、攝影、描繪最佳時刻！

為疏導賞梅人潮交通，信義警分局將針對近期例假日實施交管。分局長楊山明說，投59線賞梅動線規畫「北進南出」，從信義分局對面的明德街口進入，經愛國、自強然後從新鄉或羅娜村下山接新中橫，請遊客遵從員警指揮。

黃志輝表示，今年賞梅畫分為烏松崙、風櫃斗、牛稠坑，以及2年前才曝光的「外坪頂」4大區塊，並在4地設置有打卡用QR code，凡在任1處打卡再憑梅子夢工廠消費300元以上之統一發票，即可兌換吉祥物多力熊1隻，但每日限量200隻，送完為止。

外坪頂位在同富村，民眾可沿新中橫公路走到和社街區，從營林區對面有郵局的巷道進入，過桐林橋沿溪右轉數百公尺，遇左側林道進入轉右岔路1公里可達。

這兩天梅況不錯，在地的農友蔡任祥認為頗值推薦，來自新竹的邱葉林、邱秀琴、葉瑞敏和台中遊客林俞含則稱「不虛此行」。

(中時)