楊泮池涉學術倫理案 台大校務會議討論

台大教授郭明良涉入違反學術論理案，波及台大校長楊泮池，引起社會軒然大波，台大7日召開校務會議，也引發激烈討論，對抄襲、造假、掛名都有論述。中央社記者陳至中台北攝 106年1月7日

台大教授郭明良涉入違反學術論理案，波及台大校長楊泮池，引起社會軒然大波。台大今天召開校務會議，也引發激烈討論，對抄襲、造假、掛名都有論述，楊泮池則始終眉頭深鎖。

台灣大學生物化學所教授郭明良日前刊登於國際期刊「自然細胞生物學（Nature Cell Biology）」的癌症研究成果，遭網路匿名網站質疑違反研究倫理，其中幾篇論文波及共同作者楊泮池。

台大今天召開校務會議，擔任主席的楊泮池，主動因此事向所有校務會議代表道歉，坦承此事對台大和科學界都產生很多負面的影響。但也希望各界不要抹煞研究同仁的貢獻，不要因此事氣餒。

校務會議上，許多代表對此事陳述意見，尤其是楊泮池是否不當「掛名」論文，看法不一。有人認為楊泮池僅僅提供細胞株，貢獻不足以列為論文的共同作者。

但也有代表指出，現今科學研究，很多是從小知識變成大知識，必須跨科系、跨領域、跨國的研究團隊一起分工，否則很難有突破。他以高能物理領域為例，重要研究動輒幾千位學者合作，論文前三頁都是人名，「你說他們是掛名？相信大家都不會同意。」

另有校務會議代表認為，不同的學科和領域，對於論文「列名」可能會有不同的看法，人文和理工差異很大。台大作為國內首屈一指的綜合型大型，有責任帶領學術界來討論這事情，一同訂出一個規範，讓各領域學者有所遵循。

對於郭明良案的進度，台大副校長郭大維指出，從去年11月9日郭明良自請調查後，由生命科學院和醫學院分別組成調查小組，兩學院分別召開4次和3次會議，目前已完成初步的調查報告，交給由國內外學者專家組成的「特別委員會」檢視中，預計於1月13日交給教師評審會審議。1060107

(中央社)