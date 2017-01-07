年金改革中區座談 抗議團體集結

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年金改革中區座談會7日下午在中興大學登場，預計有上千名退休軍公教人員到場陳情，上午10時左右，已有相關團體在興大附近集結。中央社記者廖壬楷攝 106年1月7日

年金改革中區座談會今天下午在中興大學登場，預計有上千名退休軍公教人員到場陳情，上午10時左右，已有相關團體在興大附近集結。

年金改革中區座談會下午2時在中興大學登場，中興大學附近的康堤大橋旁，上午10時左右已有抗議民眾陸續集結，現場設有服務台發放頭巾、標語等，也有大型廣播車輛在現場待命。

另外，抗議團體也在現場高掛「背信毀約，還我權益」、「軍人有情，政府無義」等布條。1060107

(中央社)