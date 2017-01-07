吃薑母鴨酒駕 遊覽車逆向闖機車道

丘姓男子昨天晚間和友人相約吃薑母鴨，結束後欲把遊覽車開到停車場，因不熟路況，逆向闖進汐止區的北山大橋機車道遭警方攔下，酒測值高達每公升0.63毫克，訊後送辦。

有網友將影片上傳臉書（Facebook）社團「爆料公社」，發文提到「帶給你滿滿的遊覽車，逆向開上北山大橋機車道，這絕對不是三寶來著，那個路汽車都會卡住，他還開了一半，偉哉學長～」。

影片一發出，引起網友熱烈迴響，有網友表示，「喝醉了想試試不同的路」、「他還能準準的進車道，他真的醉了嗎」、「技術好好」、「酒駕是要過奈何橋吧！」、「警察叫我走直線，太看不起我，所以就開上機車道證明沒喝醉酒」、「哇！逆向上橋嗎？怎麼過彎的」。

警方調查，53歲的駕駛丘男，昨天下午6時載客返回台北市富豪飯店後，因友人邀約敘舊，席間喝了幾碗摻有米酒的薑母鴨，餐敘結束後，欲將遊覽車開到台北市濱江街大型車輛停車場停放時，因不熟悉附近道路，才會不慎誤闖北山大橋機車引道。

汐止警分局橫科派出所員警巡邏發現遊覽車誤闖機車引道，立即上前將遊覽車攔下盤查，過程中發現丘男身上散發出濃厚酒味，經實施酒精測試，酒測值高達每公升0.63毫克，訊後依公共危險移送法辦。1060107

(中央社)