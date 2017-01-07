致力國際化　水里商工與扶輪青少年交流

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交流活動中，外籍生各自描述自己國家的人文風情。（沈揮勝攝）

外籍學生與水里商工交流、合影。（沈揮勝攝）

偏鄉學校，較少與外國學生接觸的機會；國立水里商工，近日把握住國際扶輪社「青少年交換冬令營」在日月潭活動的機會，與來自德國、埃及等10國13名年輕人進行全美語交流，語言溝通雖然生澀，但用心與成果卻相當豐碩！

來自德國、丹麥、波蘭、埃及、以色列、印度、立陶宛、捷克、比利時、荷蘭等10個國家的13位青少年，這幾天透過日月潭扶輪社安排，在魚池鄉、水里鄉一帶舉辦冬令營。

水里商工校長劉丙燈透過營隊負責人黃錦雲協助，邀他們到校交流，並由該校主任王異麟、陳靜美規畫交流課程、徵求校內13名接待學生，進行全美語交流，以國際視野、在地交流為主軸，分享各國地理、文化、風土民情，來拓展學生國際視野。

(中時)