致力國際化 水里商工與扶輪青少年交流
偏鄉學校，較少與外國學生接觸的機會；國立水里商工，近日把握住國際扶輪社「青少年交換冬令營」在日月潭活動的機會，與來自德國、埃及等10國13名年輕人進行全美語交流，語言溝通雖然生澀，但用心與成果卻相當豐碩！
來自德國、丹麥、波蘭、埃及、以色列、印度、立陶宛、捷克、比利時、荷蘭等10個國家的13位青少年，這幾天透過日月潭扶輪社安排，在魚池鄉、水里鄉一帶舉辦冬令營。
水里商工校長劉丙燈透過營隊負責人黃錦雲協助，邀他們到校交流，並由該校主任王異麟、陳靜美規畫交流課程、徵求校內13名接待學生，進行全美語交流，以國際視野、在地交流為主軸，分享各國地理、文化、風土民情，來拓展學生國際視野。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。