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1月7日中視午間新聞搶先看│中視新聞20170107

今天1月7日的中視午間新聞搶先看：

霾害結膜 霾害籠罩全台! 紅眼症.過敏結膜炎爆增

全台昨遭霾害籠罩，紅眼症、過敏性結膜炎就醫患者大增3成。專家指出，霾害除了影響呼吸器官，對心血管、三高患者也不利，若長期吸入，嚴重恐引發癌症等病變。

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好市打結 好市多新莊店今開幕 人潮車潮塞爆啦!

美式商場又開新分店，新北市新莊店開幕祭出優惠，一早雖然車潮在交通配套下，沒有打結，但長長人龍卻令人看傻眼。

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英訪艱困 英捷專案啟程 蔡總統訪中美洲4友邦

總統蔡英文今天出訪中美洲四個邦交國，部分邦交國甚至連出訪行程都沒有，引發外界擔憂。途中兩度過境美國，這次接待規格也引發關注。

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播陳志耕播報的中視午間新聞！

(中時電子報)