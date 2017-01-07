1月7日中視午間新聞搶先看
今天1月7日的中視午間新聞搶先看：
霾害結膜 霾害籠罩全台! 紅眼症.過敏結膜炎爆增
全台昨遭霾害籠罩，紅眼症、過敏性結膜炎就醫患者大增3成。專家指出，霾害除了影響呼吸器官，對心血管、三高患者也不利，若長期吸入，嚴重恐引發癌症等病變。
=====
好市打結 好市多新莊店今開幕 人潮車潮塞爆啦!
美式商場又開新分店，新北市新莊店開幕祭出優惠，一早雖然車潮在交通配套下，沒有打結，但長長人龍卻令人看傻眼。
=====
英訪艱困 英捷專案啟程 蔡總統訪中美洲4友邦
總統蔡英文今天出訪中美洲四個邦交國，部分邦交國甚至連出訪行程都沒有，引發外界擔憂。途中兩度過境美國，這次接待規格也引發關注。
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播陳志耕播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。