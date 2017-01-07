韓歌手金世正為藍色大海的傳說獻唱

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熟悉南韓女團gugudan的消息人士透露，成員金世正將為由韓流明星全智賢和李敏鎬擔綱主演的SBS熱播韓劇「藍色大海的傳說」獻唱。

南韓「亞洲經濟」報導，金世正為「藍色大海的傳說」演唱的OST名為「萬中之一」，是一首旋律動聽的歌曲，非常符合電視劇的氛圍和故事。

新曲完整音源將在本月中旬公開，這是金世正首次為韓劇演唱OST。1060107

(中央社)