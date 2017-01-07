台南春節應景食品抽檢 3件不符規定

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農曆春節快到了，坊間應景食品琳瑯滿目，台南市衛生局完成抽檢，100件應景食品中有3件不符規定，依法處理。

台南市衛生局表示，春節應景食品抽檢對象是台南市的傳統市場及超商，包括冷凍年菜、生鮮禽畜肉加工品、水產品、豆製品、蔬菜水果、醃漬蔬菜、糖漬鹽漬果實類及瓜子、蠶豆等堅果類、芋粿、年糕、蘿蔔糕、發糕等。

衛生局發現100件抽檢食品中有3件不符規定，其中2件是冷凍年菜（干貝鮑翅海鮮羹、富貴佛跳牆），被檢出大腸桿菌群超標，已要求業者限期改善，擇日複查；另一件是茼蒿農藥殘留超標，已要求下架停售，並移請源頭廠商轄管衛生局處辦。

台南市春節應景食品檢驗項目，包括防腐劑、二氧化硫、規定內外色素、甜味劑、過氧化氫、皂黃、二甲基黃、二乙基黃、衛生指標菌、乙型受體素、重金屬及多重農藥殘留等。1060107

(中央社)