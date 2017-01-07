台南春節應景食品抽檢 3件不符規定
農曆春節快到了，坊間應景食品琳瑯滿目，台南市衛生局完成抽檢，100件應景食品中有3件不符規定，依法處理。
台南市衛生局表示，春節應景食品抽檢對象是台南市的傳統市場及超商，包括冷凍年菜、生鮮禽畜肉加工品、水產品、豆製品、蔬菜水果、醃漬蔬菜、糖漬鹽漬果實類及瓜子、蠶豆等堅果類、芋粿、年糕、蘿蔔糕、發糕等。
衛生局發現100件抽檢食品中有3件不符規定，其中2件是冷凍年菜（干貝鮑翅海鮮羹、富貴佛跳牆），被檢出大腸桿菌群超標，已要求業者限期改善，擇日複查；另一件是茼蒿農藥殘留超標，已要求下架停售，並移請源頭廠商轄管衛生局處辦。
台南市春節應景食品檢驗項目，包括防腐劑、二氧化硫、規定內外色素、甜味劑、過氧化氫、皂黃、二甲基黃、二乙基黃、衛生指標菌、乙型受體素、重金屬及多重農藥殘留等。1060107
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。