洪秀柱：詹啟賢是不可或缺的夥伴
外傳國民黨副主席詹啟賢萌生辭意，國民黨主席洪秀柱今天說，「詹副對我來講太重要了」，最近有些報導對他實在委屈了，強調詹啟賢是不可或缺的夥伴。
先前洪秀柱對外談到國民黨與行政院黨產會擬簽行政契約「除副主席詹啟賢，沒一個人贊成」的說法，被外界解讀「切割」。
媒體報導，詹啟賢耶誕假期赴美「療傷」，原本傷口已漸癒合之際，卻讓洪秀柱於最近的一番對外公開「切割」與「卸責」談話，有如在詹啟賢的「傷口灑鹽」。
外傳詹啟賢萌生辭意，洪秀柱今天表示，「這誰說的啊」，「詹副對我來講太重要了」，有些報導對他實在太委屈。洪秀柱強調，詹啟賢是不可或缺的夥伴，大家不要挑撥離間，惡意從中中傷，搞分化，這樣不好。1060107
(中央社)
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