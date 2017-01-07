賣地瓜老農遭車撞 警義助買瓜揪肇逃
通霄警分局今天指出，71歲張姓老農夫平常以販賣地瓜維生，卻遭到車輛撞擊導致小腿骨折住院半個月，偵辦員警見狀除揪出肇事逃逸駕駛外，更主動掏錢購買地瓜，減少老農損失。
家住通霄鎮新埔里的張姓老農夫，去年12月17日凌晨5時左右，騎乘機車載著一籃地瓜，準備轉搭火車前往後龍鎮市場販售，剛出門不久，遭到一輛轎車迎面撞上，導致人車倒地、左小腿骨折。
鄰居發現張姓老農受傷，趕緊通報員警，但肇事車輛已不知去向，警方先協助老農送醫治療，再調閱沿途路口監視器畫面，找出肇逃車輛沿著台1線北上「落跑」，並循線約談41歲范姓駕駛到案說明。
范男辯稱，意外當天開車沿著山路要前往自家的大閘蟹養殖場工作，但清晨起霧視線不佳，行經彎道感覺似乎「撞到電線桿」，就直接倒車改走省道北上；警方則質問，車輛撞到東西為何沒有下車查看？視線不佳為何還可以在狹小道路倒車？范男啞口無言，坦承肇事逃逸。
警方通知張姓老農已找到肇事者，當事人希望和解、祈求原諒，張姓老農則表示「真夭壽」，撞到人還跑掉，讓自己必須住院長達半個月無法賣地瓜，生計受影響，地瓜還可能壞掉。
偵辦員警得知，立刻出資新台幣2500元向張姓老農購買地瓜，解決他的生計損失，同時也依法將范男函送地檢署偵辦。1060107
(中央社)
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