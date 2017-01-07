郝龍斌宣布參選中國國民黨主席

中國國民黨副主席郝龍斌今天在臉書貼文「只求一場無私的黨主席選舉」，宣布參選國民黨主席選舉。他在文中談到國民黨走下坡和人民對時局不滿，並表示「與其等待，不如起而行」、「一段時間的深思熟慮後，我決定參選」。

郝龍斌臉書「只求一場無私的黨主席選舉」全文如下：

自從2014年底、2016年初國民黨大敗後，我的腦海經常出現幾個不同的國民黨畫面。

一個是被選民遺棄、讓支持者失望透頂，甚至走到群龍無首的國民黨：一個是2008年全民歡欣期盼迎接開放且廉潔的國民黨：一個是1992年起讓老國民黨員痛心疾首與黑金政治糾纏不清的國民黨：一個是沒有國家就沒有自己的孫運璿、李國鼎的國民黨：還有一個是在二二八犯下錯誤的國民黨。

而一百多年前，國民黨這個名詞和其前輩們，曾經代表的是拋頭顱灑熱血，黃花崗年輕烈士，被斬首不流一滴淚水的女英雄秋瑾，以及為了國家統一，更為了拯救貧弱的國家，主動交出權力下野的國父孫中山先生。

為了國家，他們可以以生命相許。

當時的國民黨，不只沒有私利的考量，它的任何一頁歷史，都是以血撰寫的行動。

我經常夜裡至淡水河河濱，尋找答案。這條淡水河曾歷經日本人、數任市長，在我任內全面整治。它見証了太多岸邊的歷史。它從來沒有留下答案，只是不顧一切的奔流，正如所有的世事都在改變中。

我不必緬懷歷史，但我想問自己，還有多少人記得百年前的無私的國民黨？記得四十年前孫運璿不求己利的風範？

尤其當今天的國民黨，已經接近一無所有時？

這樣的追問，整整持續了已經兩年多。我一直盼望，也一直等待黨內可以有團結各種力量的領導人出現，他或她可以把「無私」「奉獻」當成使命，「把國家和黨放在個人權力考量之上」。

我欽佩洪主席在黨最困難時，一女當關：我也尊重聰明優秀的吳前副總統。

但是我同時看到黨內一天比一天走下坡，不論民進黨犯多少錯，國民黨除了立法院黨團，似乎都成了局外人，人們對時局不滿，但是在對執政者的批評之外，他們找不到可以依靠的力量。

在如此的心情下，我開始思考，與其等待，不如起而行。

我在反日本核災食品進口的公投連署過程中，看到民眾的眼神與渴望。他們渴望有人能夠說出他們心中的苦，也希望國民黨能繼續正確的理念，有一個更在乎他們生活安全的領導人出現。

那個領導人不只是熱衷海峽兩岸的高空，接待的層級.....而是知道老百姓的苦，苦在那裡，如何解決。把國民黨的各路好手團結，忘記自己的權力盤算：尤其不要把黨只當成參加2020總統大選的跳板。

這個黨此時此刻的使命，是挽救國家：不是挽救某個個人的政治生命。

一段時間的深思熟慮後，我決定參選。

本來我準備1月9日宣佈，然後，在我已經著手籌備媒體訪問及參選理念時，突然看到了吳前副總統參選意願的表態。

一方面我尊敬這位政治前輩，一方面我不希望給予外界誤解，國民黨已跌落谷底，怎麼還在權力爭奪？

這兩年半，我沒有離開基層，我知道支持者的痛：從傷心、失望、到絕望。我不忍心也不願意這麼做。

因此當吳前副總統一宣佈時，我第一個想法：延後自己一月九號的宣布，先聽他的理念與想法。

我的處境小事，但黨及國家的未來呢？

繼續一盤散沙的國民黨？讓中華民國成為只有民主制度，卻沒有反對黨制衡，權力一黨獨大的國家？

在過去半年，我必須坦言，正是在這種狀況下，不只國民黨，甚至連中華民國，這個過去我們社會的最大公約數，都在這樣的權力傾斜中，已經退無可退。

我們不是在輸掉黨，我們是在輸掉自己的國家。

我個人可以當黨的永遠義工，只要未來黨主席參選人願意承諾以下兩點：

（1）不把黨主席之位當作下一步政治企圖的跳板。用全然無私的心重建黨，為黨找到2018縣市長及2020總統最佳人選，並且也為立法院組成最佳政策顧問團隊。

（2）沒有自己，只有國家。不以自己的小班底治黨，而是大開大闔，廣納黨內每一份力量。沒有派系，沒有恩怨，沒有嫡系，只有重振國民黨的心。

讓我們共同只為一個目標努力：讓無私的國民黨黨魂、典範重現。

祝福國民黨。郝龍斌。1060107

(中央社)