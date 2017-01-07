洪秀柱樂見吳郝參選黨魁 駁詹啟賢請辭傳聞

洪秀柱7日上午表示，樂見郝龍斌、吳敦義可能會參選黨主席。（潘維庭攝）

洪秀柱7日上午在中央黨部出席「台北市中正獎學金頒獎典禮」。（潘維庭攝）

國民黨主席之爭，繼郝龍斌、吳敦義先後預告將表態後，國民黨主席洪秀柱7日上午在中央黨部出席「台北市中正獎學金頒獎典禮」時表示，國民黨「喬好」的時代過去了，有競爭是好事，民主時代本來就有競爭，我們要建立民主風範、不能搞鬥爭，選完後不管誰輸誰贏，大家都團結合作。她也讚美吳敦義和郝龍斌學經歷都很優秀，在黨那麼艱困的時候，願意承擔是好事，大家應該為他們喝采、肯定。

有媒體問她，有一些勸退參選的傳聞，洪秀柱表示：「肯定不會是我（被勸退），我是一個補選出來的黨主席，黨內太多事情，不是短短一年多能做成的。」

另外，媒體報導詹啟賢可能會請辭國民黨副主席，洪秀柱也駁斥：「誰說的啊，詹副對我來講太重要了，最近有些報導對他來講太委屈了，詹副是我們不可或缺的伙伴，有的人惡意中傷、挑撥離間，搞分化，這不好的。」

記者問她希望著手的黨務方向為何？她說太多了，三言兩語說不完，「黨的理念方向，我再三談到，黨的目標、核心價值、中心思想，長久以來都忽略了，人才培育、組織改造都很重要。」她也提到黨務的經費問題，「巧婦難為無米之炊，怎麼解決財務問題、怎麼打官司，這是漫長的道路。」

記者問，吳敦義昨天重提「九二共識、一中各表」，是不是在暗示她的兩岸路線與黨內不一致？洪秀柱回答：「不要暗示、不暗示!大家選舉都要明示，不要暗示，把黨的方向、理想都拿出來談，兩岸政策當然包含在裡面。」

(旺報)