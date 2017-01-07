尼國未證實蔡總統到訪？ 外交部：一切準備妥當

總統蔡英文（中）7日起展開9天8夜的「英捷專案」，出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多。(中央社)

總統蔡英文（中）7日展開9天8夜的「英捷專案」，出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多，多名官員隨團。(中央社)

長住在拉美地區的資深媒體人在臉書上指出，尼加拉瓜政府對將出席外賓人數保密，甚至沒有證實總統蔡英文將到訪，有關蔡英文出席資訊完全由台灣大使館發佈。外交部上午表示，我駐尼加拉瓜大使館會同尼方已準備妥當迎接總統及訪團。

該媒體人稱，由於台灣蔡英文總統將率團出席，尼加拉瓜的鄰國哥斯大黎加將由外長出席，台灣主要邦交國巴拿馬則由外次代表。台灣在拉丁美洲與加勒比海11個邦交國派出代表由於將有可能與蔡英文會談，代表級別可視為與台灣邦交關係的指標。

外交部強調，尼加拉瓜歡迎蔡總統到訪，相關安排均順利，我駐尼加拉瓜大使館會同尼方已準備妥當迎接總統及訪團。

外交部說，據瞭解將有多國元首及代表出席就職典禮，確切名單及人數將由尼國政府宣布。

(旺報)